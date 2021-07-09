«الدبيبة» يُؤكد وقوف ليبيا إلى جانب تونس في مجابهة كورونا

تلقّى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأورد بلاغ للرئاسة التونسية، أن المحادثة تطرّقت إلى واقع علاقات التعاون بين تونس وليبيا والوضع الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود بين البلدين.

وأفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأن قرار غلق الحدود مع تونس حتّمته الظروف الصحّية وسيكون لفترة قصيرة، مضيفا بأن التنسيق قائم في الغرض بين وزيري الصحة في البلدين، مؤكدا أن بلده لن يدخّر جهدا للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتوفير معدات صحّية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي.

من جهته، أثنى رئيس الجمهورية على الموقف الأخوي النبيل للحكومة الليبية الذي يعكس عمق الروابط المتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يشتركا فيه من قيم التآزر والتضامن.