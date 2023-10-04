«الدبيبة» يُتابع أعمال تنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، زيارة تفقدية للاطلاع على الأعمال الجارية لتنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي، رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي فريق أول ركن محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.



وخلال الجولة التفقدية، قدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، موقفاً عن الأعمال المنفذة والجارية حالياً.

كما أوضحت الشركة المنفذة لمشروع مطار طرابلس الدولي، سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، والصعوبات التي تواجه سير أعمال المشروع، والتي يتم حلحلتها عن طريق وزارة المواصلات.

بدوره شدّد الدبيبة على ضرورة العمل بشكل متوازٍ مع مصلحة الطيران المدني والشركة العامة للكهرباء وشركة الاتصالات، للقيام بالأعمال المكملة لإنجاز المشروع في وقت مناسب، مؤكداً على ضرورة تكاثف الجهود لاستكماله ومعالجة أي إشكاليات تواجه سير العمل، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.