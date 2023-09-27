«الدبيبة» يُتابع إجراءات دعم النازحين

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها في دعم النازحين.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني خلال الاجتماع، ملخصاً حول أعمال الحصر للنازحين داخل البلديات المنكوبة أو النازحين لبلديات أخرى، والتي تعتبر الأساس لتقديم أي خدمات في كافة المجالات.

بدوره شدّد الدبيبة على ضرورة تكاثف الجهود من أجل تقديم الخدمات بشكل منظم وسريع، سواء بدل الإيجار أو الاحتياجات الأساسية المختلفة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.