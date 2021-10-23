«الدبيبة» يُتابع إجراءات زيادة المتقاعدين والإفراجات المالية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، بديوان مجلس الوزراء، مع وزراء المالية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية وبحضور عدد من الإدارات الفنية بالوزارات، وبمشاركة مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس صندوق التأمين الصحي، اجتماعاً خُصِص لمتابعة جملة من الإجراءات المالية التي تم إقرارها بمجلس الوزراء، بخصوص زيادة المتقاعدين والمعلمين وأصحاب المعاشات الأساسية وكذلك الإفراجات المالية للموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بهذه الفئات ولا بد أن تتم بجدية وأضاف: “لن أسمح بتأخر الإجراءات الفنية والمالية خلال مرتبات شهر أكتوبر”.

واستمع رئيس الحكومة لعدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه الوزراء في أداء مهامهم المناطة بهم، وأعطى التعليمات اللازمة لحلحلة كل هذه الصعوبات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.