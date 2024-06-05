الدبيبة يُتابع استعدادات انعقاد مؤتمر الهجرة في طرابلس

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 5 يونيو 2024 - 19:23 | آخر تحديث: 5 يونيو 2024 - 19:24 نُشر: الأربعاء، 5 يونيو 2024 - 19:23
ليبيا
مؤتمر حول مكافحة الهجرة وأمن الحدود منتصف يوليو في طرابلس

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للجنة التحضيرية لمؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، المزمع عقده منتصف يوليو القادم برعاية وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.

وقدم رئيس اللجنة التحضيرية، موقفا بشأن التنسيق الدولي مع وزارة الداخلية والخارجية بدول الاتحاد الأوروبي والدول المصدِّرة، وتوجيه الدعوات اللازمة، مشيرا إلى استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تحديد الأهداف المناطة بالمؤتمر.

بدوره أكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة التنسيق مع كل مؤسسات الدولة وسفراء ليبيا لدى الدول المستهدفة بالمشاركة، بهدف تعزيز المشاركة والخروج بنتائج تخدم مصلحة ليبيا في هذا الملف، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

آخر تحديث: 5 يونيو 2024 - 19:24
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