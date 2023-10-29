«الدبيبة» يُتابع استعدادات شركة المياه لفصل الشتاء

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، اجتماعا لمتابعة استعدادات الشركة العامة للمياه وللصرف الصحي لفصل الشتاء، وتنفيذ خطتها التشغيلية للعام 2023، مع لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي والإدارات التابعة لها، بحضور وزيري الموارد المائية والمواصلات ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.»



وقدم رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي رفيق أبولسين، عرضا ضوئيا يبيّن خطة الشركة واستعداداتها وأعمال صيانة عدد من محطات الضخ المتوقفة عن العمل لسنوات، خاصة في المدن الرئيسية، التي ستساهم في معالجة مختنقات فصل الشتاء وتصريف مياه الأمطار بشكل مناسب.

وتقدم الدبيبة بالشكر لكافة العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي لدورهم المميز في مدينة درنة والبلديات المجاورة لها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة التنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في تحديد مجال العمل، وإعطاء الأولوية لمعالجة المختنقات التي تتكرر سنويا ويعاني منها المواطنون في كل المدن الليبية، دون حلول واقعية لها.

كما أكد الدبيبة ضرورة تنظيم عملية الجباية وتحديد الرسوم المتعلقة بالمياه وخدماتها، وأصدر تعليماته لوزارتي المالية والتخطيط بضرورة عقد الاجتماعات الدورية والعمل على معالجة كافة المختنقات لتتمكن شركة المياه والصرف الصحي من القيام بالمهام المناطة بها.