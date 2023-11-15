«الدبيبة» يُتابع الأعمال المنفذة بمطار طرابلس العالمي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، لمتابعة الأعمال المنفذة بمطار طرابلس العالمي.

وقدم الشهوبي، موقفا حول الأعمال المنفذة بالمطار والتوريدات اللازمة والأعمال الإضافية لاستكمال الجاهزية اللازمة، مشيدا بتعاون كافة المؤسسات لاستكمال المشروع، مؤكدا سير العمل وفق الخطة المعتمدة من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

بدوره شدّد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وتسهيل كافة الإجراءات لاستمرار العمل بالمشروع، ومتابعة التقارير الصادرة عن المكتب الاستشاري لضمان التنفيذ وفق الجدول الزمني.

هذا وأفاد وزير المواصلات بأن الموعد المعتمد لاستكمال أعمال المشروع سيكون في منتصف العام القادم.