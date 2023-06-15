«الدبيبة» يُتابع الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 15 يونيو 2023 - 17:32 | آخر تحديث: 15 يونيو 2023 - 17:33 نُشر: الخميس، 15 يونيو 2023 - 17:32
ليبيا
"الدبيبة" يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئاسة الأركان العامة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية خلال لقاء مع رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية، وعدد من مديري الإدارات برئاسة الأركان.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة ملف التقاعد العسكري وتسوية أوضاع أبناء المؤسسة العسكرية، وكذلك صرف قيمة مقابل الدفن والإجازة، وكافة التسويات القانونية المستحقة.

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر للإدارات المعنية لإجرائهم التسويات اللّازمة مع وزارة المالية وصرف المرتبات وفق الجدول الموحد، موجها تعليماته بالاستمرار في تنظيم ملف التموين للوحدات العسكرية والقضاء على ما صاحبه من فساد خلال السنوات الماضية.

آخر تحديث: 15 يونيو 2023 - 17:33
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