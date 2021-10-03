«الدبيبة» يُتابع تنفيذ الأعمال ببلدية حي الأندلس

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، ضم وزيري الداخلية والإسكان والتعمير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ورئيسي مصلحتي الأملاك العامة والتخطيط العمراني، ورئيس جهاز الحرس البلدي، وعميد بلدية حي الأندلس المكلف، ورئيس شركة الخدمات العامة بطرابلس، ومندوب عن مكتب النائب العام.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة تأكيده، على ضرورة البدء في فتح المسارات وتنفيذ شبكة الطرق الخاصة بمنطقة قرقارش، حتى لا ترجع المنطقة إلى وضعها السابق مع ضرورة المحافظة على حقوق الناس وتوفير التعويضات اللازمة وفق آلية عملية وسريعة.

واستمع رئيس الحكومة من الحاضرين لكافة الملاحظات الفنية والقانونية من حيث البدء في الأعمال التمهيدية للمسارات المفتوحة، وكذلك التعويضات اللازمة.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته بشأن البدء فورا في استكمال فتح المسارات والبدء في أعمال البنية التحتية للمسارات المفتوحة بالمنطقة.