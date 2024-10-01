«الدبيبة» يُتابع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، خطة العمل الخاصة بالفريق.

وتركز الاجتماع على “ضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات ذات الأولوية التي تم تحديدها في الخطة الاستراتيجية للحكومة”.

وأكد الدبيبة، “على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة”، مشيرًا إلى “أهمية المتابعة الدقيقة لهذه المشروعات لتحقيق أهدافها المرجوة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”.

من جانبه، استعرض الفريق التنفيذي، “التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات”، مؤكدين “التزامهم بتحقيق الأهداف والعمل على تذليل أي صعوبات قد تعيق سير العمل”.