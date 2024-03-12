«الدبيبة» يُتابع توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة الاقتصادية الأمنية مدى توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقدم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج موقفاً أوضح فيه أن السلع الأساسية متوفرة في كافة المناطق مشيراً إلى وجود 45 سلعة أساسية متوفرة بأسعار منخفضة وجيدة، وان العمل متواصل في متابعه الشركات الموردة والمصانع المحلية من خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة وآليه توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأوضح الحويج أن التنسيق مستمر مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة بشأن القضاء على المضاربة في الأسعار.

وشدد الدبيبة على ضرورة العمل بشكل جاد ومتواصل من قبل وزارة الاقتصاد بشأن متابعة توريدات السلع الأساسية ومراقبة إنتاجية المصانع المحلية ومقارنتها مع الأسعار المعروضة من طرفهم والعمل على وضع الضوابط اللّازمة؛ لضمان توفر السلع خلال هذا الشهر, مهنئا أبناء الشعب الليبي بحلول الشهر المبارك.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص في مجال تجارة الخضروات واللحوم التي تسيطر عليها جنسيات أخرى دون إجراءات تنظيمية سليمة.

ووجه الدبيبة اللجنة الاقتصادية الأمنية وجهاز الحرس البلدي بضرورة متابعة السلع التي تم دعمها من قبل الحكومة بهدف استقرار السوق وأن يتم بيعها وفق الأسعار المعتمدة، لافتا إلى أن نتائج هذا الدعم بدأت تساهم في توفر السلع واستقرار أسعارها مقارنة بالعام 2023.