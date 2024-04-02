«الدبيبة» يُتابع توفير التطعيمات والأمصال في كافة المراكز الصحية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيد السائح، مساء الاثنين، توفير التطعيمات والأمصال من قِبل المركز.



وقدم السائح موقفا حول الجدول الزمني للتوريدات وآليات التوزيع المعتمدة لكافة المراكز الصحية في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما أكد مدير مركز مكافحة الأمراض بأن التوزيع وتسجيل التطعيمات يتم وفق منصة تحصين الإلكترونية.

وأشار السائح إلى أن كافة التطعيمات متوفرة في كل المراكز ولن يحدث أي تأخير في توريدها، وأن كل التطعيمات والأمصال تم توريدها من الشركات العالمية الكبرى.

بدوره أكد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بمراكز الصحة الأولية وتوفير التطعيمات وإعداد خطة توعوية مناسبة.