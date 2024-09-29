«الدبيبة» يُتابع جهود تعزيز أمن الدولة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مستجدات ملفات مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتعزيز أمن الدولة وحمايتها من أي اختراقات.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع آمر قوة العمليات المشتركة اللواء عمر بوغدادة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد الدبيبة على أهمية تطوير قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي لأي تهديدات، مع ضرورة تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الأمنية.

كما تابع رئيس الحكومة جهود مكافحة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وشدد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن على الحدود.

هذا وأكد الدبيبة على أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات الأمنية للدولة لضمان حماية المواطنين والحفاظ على سيادة البلاد ضد كافة أشكال التهديدات.