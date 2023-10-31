«الدبيبة» يُتابع خطة الداخلية للمجاهرة بالأمن

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، خطة وزارة الداخلية لتنظيم مديريات الأمن والمجاهرة بالأمن ومحاربة ظواهر الجريمة والمخدرات، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الداخلية المُكلّف عماد الطرابلسي.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة تأكيده خلال الاجتماع، على ضرورة تنظيم مديريات الأمن، وتأهيل عناصرها للقيام بالمهام المناطة بها.

ونبّه رئيس الحكومة بضرورة المجاهرة بالأمن، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية للقضاء على الجريمة والمخدرات، ورفع وتيرة التعاون مع مكتب النائب العام في استكمال التحقيقات والقبض على المطلوبين في كافة القضايا.