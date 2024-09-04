«الدبيبة» يُتابع خطة تطوير نظام الملاحة الجوية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير مصلحة المطارات، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.



وبحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” الرسمية، فإن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الطيران المدني في تطوير نظام الملاحة الجوية والجهود المبذولة، من فتح وجهات طيران جديدة، وتفعيل العمل في المطارات المحلية لتشغيل الرحلات الداخلية تسهيلا لتنقل المواطنين.

كما ناقش الاجتماع سير العمل في تنفيذ صالة مطار طرابلس العالمي، والبرنامج الزمني للتنفيذ والوقوف على الصعوبات التي تواجه المشروع.

ووجه الدبيبة بضرورة تكثيف الجهود لاستكمال الصالة قبل نهاية العام الجاري، وتنفيذ الأعمال المصاحبة من صيانة المهبط والإضاءة والرادارات اللازمة، مصدرا تعليماته لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالبدء الفوري بصيانة مهبط مطار طرابلس وفق المواصفات الدولية المُعتمدة.