«الدبيبة» يُتابع سير العمل بمشروعات الطرق

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سير العمل بمشروعات الطرق التي تنفذها الأجهزة التنفيذية، ومحطات الصرف الصحي، واستعرض المشاكل والصعوبات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومديري جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج.

وأشاد الدبيبة بانطلاق العمل بشكل جيد في مشروعات الطرق، وأهمها تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي، وطرق براك – الشاطئ ومرادة – العقيلة والعزيزية – نالوت، مشددا على ضرورة متابعة مشروع صيانة طريق طبرق – إمساعد الذي انطق رسميا بعد استكمال الإجراءات التعاقدية، وطريقَي إجدابيا – جالو وأوباري – غات، موجّها بتقديم موقف دوري حول سير العمل بالمشاريع، وتضمين أي صعوبات في التقارير لضمان معالجتها وتنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأصدر الدبيبة تعليماته ببدء العمل لتنفيذ محطات الصرف الصحي ببلديات سبها وإجدابيا ومنطقة الكويفية ببلدية بنغازي، باعتبارها الأكثر تضررا في مجال الصرف الصحي، وضرورة اعتماد برنامج وطني للصرف الصحي تشارك فيه كل مؤسسات الدولة، واعتماد تصاميم ودراسات واختيار الشركات المنفذة وفق معايير عالية لتنفيذ علميات الصيانة والتطوير.

كما وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة البدء بتنفيذ مشروع 500 مدرسة نموذجية بعد استكمال الإجراءات التعاقدية بالتوازي مع استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة، وذلك للحاجة الملحة لبناء المدارس والقضاء على المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح.

من جانبهم، قدم مديرو الأجهزة التنفيذية موقفا فنيا حول المشروعات الجارية والصعوبات التي تواجه سير العمل بها، ووجّه الدبيبة كافة المؤسسات بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لضمان إنجار المشروعات الجارية، مؤكدا في السياق ذاته، ضرورة التنفيذ وفق الأسعار المعتمدة وضمان التوزيع الجغرافي للمشروعات لتغطية كافة مناطق ليبيا وفق الاحتياج الفعلي للخدمات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.