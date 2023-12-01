«الدبيبة» يُتابع سير العمل في عدد من مشاريع الطرق

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، انطلاق العمل بمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي (امساعد – طبرق – درنة) بطول 170 كلم المنفذ من شركة قاصد خير المصرية، و(إجدابيا – البريقة) بطول 80 كلم، ومشروع صيانة الطريق الساحلي المزدوج (تاورغاء – طرابلس) بطول 200 كم ،ومشروع صيانة الطريق الساحلي (جنزور – رأس إجدير) بطول 170 كلم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، الخميس، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ومديري الإدارات والمكاتب بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة المتابعة والتفتيش بمجلس الوزراء.

وقدم العبش عرضا ضوئيا يبيّن استكمال تجهيز الموقع بطريق (طبرق – امساعد – درنة)، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق العمل بالمشروع، وتهيئة ما يزيد على 40 كلم بنهاية عمل أمس الخميس، مشيرا إلى أن المشروع سيُنفّذ خلال 23 شهرا.

بدوره قدم مدير مشروع صيانة الطريق الساحلي بالقاطع الشرقي (تاورغاء – طرابلس) عرضا ضوئيا يبيّن سير العمل بالمشروع المستمر على 6 قطاعات، بتنفيذ شركات وطنية، بعرض 13 مترا، مؤكدا البدء الفعلي بالتنفيذ بعد معالجة كافة العوائق من خطوط الكهرباء، والصرف الصحي، ونسب الإنجاز تعتبر إيجابية.

كما قدم مدير المشروع صيانة الطريق الساحلي بالقاطع الغربي (جنزور – رأس إجدير) عرضا ضوئيا يبيّن سير عمل بالمشروع، والمقسّم على 6 قطاعات بتنفيذ 3 شركات محلية و3 شركات تونسية متخصصة في مجال الطرق، موضحا بأن قطاع (مفترق مستشفى صبراتة – مدخل زوارة) يعتبر الأكثر إنجازا، والذي وصلت نسبة إنجازه إلى 77% بطول 27 كلم، والمنفّذ من شركة المبروك التونسية، والمستهدف إنجازه خلال 30 يوما، مؤكدا على استكمال التنسيق مع شركة الكهرباء والبلديات ومديريات الأمن وشركة البريد، من خلال الاجتماعات الفنية، لمعالجة أي عوائق خلال التنفيذ، مؤكدا أن العمل ستزداد وتيرته في كل القواطع بعد إزالة أغلب العوائق.

هذا ووجّه الدبيبة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، ومعالجة أي صعوبات تواجه أدوات التنفيذ باعتبار أهمية المشروع، وضرورة إدخال بند الإنارة لكافة القواطع، والتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء، لتكون الإنارة على طول الطريق الساحلي، مشيدا في ختام الاجتماع بالجهود المبذولة من كافة العاملين بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لعودة الحياة إلى برامج صيانة وتطوير الطرق التي عانت الإهمال لسنوات طويلة.