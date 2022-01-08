«الدبيبة» يُتابع سير عمل لجنة تنظيم واستيعاب الشباب

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، بمقر الوزارة، اليوم السبت، مع رئيس وأعضاء لجنة (410) والمختصة بتنظيم واستيعاب ودمج الشباب.

وأثنى الدبيبة في مستهل حديثه، على عمل اللجنة المميز وذلك لتسهيل إجراءات ضم هذه الفئة واستيعابها بالكامل في مشاريع حقيقية وعملية تعود بالنفع على أرض الوطن.

كما أوصى رئيس الحكومة خلال حديثه، على ضرورة إيجاد مشاريع عملية وحقيقية لهذه الشريحة التي تمثل العمود الفقري لبناء الدولة المدنية والتي ينعم من خلالها الليبيين بالراحة والاستقرار والأمان.

هذا وأكد الدبيبة على ضرورة اشتراك كل الجهات في فريق واحد لتقديم الرؤى والأفكار الجدية والعملية من خلال تواصلهم مع اللجنة، باعتبارها بيت الخبرة الحقيقي، لما قدمته من بيانات كانت غاية في الدقة والمهنية والتفصيل الإحصائي لكل من تم دمجهم بالمنظومة المعدة لذلك، وفق قوله.