«الدبيبة» يُتابع مستجدات مشروع طريق باب قرقارش البحري

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، رفقة رئيس شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل، آخر مستجدات مشروع طريق باب قرقارش البحري الممتد من جزيرة سوق الثلاثاء إلى معهد النفط ضمن برنامج “عودة الحياة”.

وأوضح رئيس شركة الخدمات العامة أن هذه الطريق تعتبر إستراتيجية للتخفيف من المختنقات الحاصلة بالبلدية، وذلك من خلال فتح مسار على طريق البحر، مشيرا إلى أن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ستكون مع نهاية العام.

يُشار إلى أن الشركة المنفذة للمشروع هي الأشغال العامة طرابلس والمكلفة بفتح المسارات شركة الخدمات العامة طرابلس.