«الدبيبة» يُتابع مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مع نائبه رمضان بوجناح، خُصِص متابعة مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي لإعادة إعمار بلدية مرزق.

ووجه الدبيبة بضرورة معالجة كافة العوائق التي حالت دون الانطلاق الفعلي لصيانة وتطوير طريق غات – أوباري والتي يصل طولها إلى ما يزيد عن 360 كلم، وكذلك انطلاق العمل وتأهيل وتشغيل محطة الصرف الصحي سبها، لما يمثله المشروع من أهمية لسكان المدينة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما تم الاتفاق على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية المكلفة بعدد من المشروعات في المنطقة الجنوبية، والإجراءات المتخذة من قبل البلديات في تنفيذ ميزانية التنمية المحلية وضرورة استخدامها بشكل سليم.