«الدبيبة» يُتابع مشروعات الصحة المنفذة من قبل جهاز المراكز الإدارية

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة سعد عبد الوكيل، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، والمتحدث الرسمي بمجلس الوزراء، وكان في استقباله المدير العام للجهاز إبراهيم تاكيتة، ومديري الإدارات والمكاتب بالجهاز.



وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، فقد خُصِصَت هذه الزيارة لمتابعة مشروعات الصحة المنفذة أو المستعملة من قبل الجهاز خلال الأعوام (2021-2022-2023)، والوقوف على نسب الإنجاز والصعوبات التي تواجه عددا منها.

وقدم منسق مشروعات الصحة بالجهاز، عرضا ضوئيا يبين عددا من الإحصائيات والبيانات للمشروعات، موضحا أن ما تم استكماله من مشروعات، كانت من ضمنها السعة السريرية المضافة على المرافق الصحية القائمة التي بلغت 386 سريرا، إلى جانب تنفيذ مستشفيات جديدة وعددها 7 مستشفيات بسعة 650 سريرا، وتنفيذ وتجهيز عدد 9 عيادات مجمعة ومراكز صحية.

وأضاف المنسق أن المشروعات الجارية حاليا تشمل سعات سريرية إضافية، ستصل إلى 220 سريرا، و19 مستشفى جديدا بسعة 2764 سريرا، و33 عيادة مجمعة ومركزا صحيا.

وركزت خطة الجهاز خلال العام 2024 على 7 مستشفيات منفذة واستكمال 46 مشروعا جاريا خلال العام الجاري، إلى جانب إدخال 19 مشروعا جديدا تشمل تجهيز واستكمال مرافق صحية.

وعبر الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع، عن شكره للجهاز والعاملين به على المشروعات المنفذة، وآخرها صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي، مشيدا بالخطة المعتمدة في قطاع الصحة.

ووجه الدبيبة بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والجهاز في تحديد أولويات التنفيذ والاستكمال، واستعداد الوزارة لتوفير الكوادر الطبية والطبية المساعدة على المرافق الصحية الجديدة، وضرورة رفع كفاءة الإدارة الصحية لتتمكن من إدارة المرافق الجديدة والمحافظة عليها، إلى جانب التنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة للاستفادة من المرافق الصحية الجديدة في توطين العلاج بالداخل، من خلال التعاون مع مؤسسات عربية ودولية مهتمة بهذا المجال.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بمراجعة العقود والتكليفات الصادرة من وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، دون مقايسات أو أسعار نمطية معتمدة، وتشكيل لجنة مشتركة من إدارة المشروعات بالصحة وفريق الصحة بالجهاز، واستكمال المرافق خلال شهر مارس الجاري.