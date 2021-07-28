«الدبيبة» يُتابع مع وزارة الصحة الوضع الوبائي في البلاد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ووكيل الوزارة للديوان والشؤون الفنية سمير كوكو، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

ووضع وزير الصحة، رئيس الحكومة في صورة الوضع الوبائي في عموم البلاد، مؤكداً على ضرورة زيادة التدابير الاحترازية والوقائية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وبدوره شدّد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة توفير الأوكسجين بكميات كافية لكل مراكز العزل، والعمل على تسديد المستحقات المالية للعاملين بهذه المراكز، وضرورة الاستمرار في المتابعة اليومية للوضع الوبائي بكافة المدن وتوفير الاحتياجات الضرورية بكافة مراكز العزل.