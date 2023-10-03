«الدبيبة» يُثمن جهود إعادة تأهيل ملعب النهر

أجرى رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” مساء أمس الاثنين، زيارة تفقّدية إلى ملعب النهر في العاصمة طرابلس، للاطلاع على نسب الإنجاز في أعمال صيانته وتطويره.

ووفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” أشاد “الدبيبة” بالجهود المبذولة من الشركة المنفذة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لإعادة تأهيل المرفق الرياضي الذي يستعد لاستقبال أولى المباريات منتصف أكتوبر الجاري.

ويأتي مشروع استكمال صيانة ملعب النهر ضمن حزمة مشاريع “عودة الحياة” حيث عانى الملعب من إغلاق دام لأكثر من 12 عامًا.

وقال “الدبيبة”: أن إعادة تأهيل ملعب النهر يعدّ إنجازًا يساهم في دعم الرياضة والرياضيين الليبيين في إطار جهود الحكومة لإعادة الحياة إلى الملاعب الرياضية في ليبيا.