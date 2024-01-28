«الدبيبة» يُجدد دعمه لقطاع الرياضة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، زيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي، رفقة وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.



وأكد الدبيبة خلال زيارته على ضرورة مطابقة الملعب للمواصفات العالمية العالية وأن يليق بالجمهور الرياضي في ليبيا والأندية والمنتخبات الوطنية، ويكون مجهزا بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بشكل دوري ومستمر بأرضية الملعب وكامل مرافقه بعد استكمال صيانته وتطويره، مجددا دعمه لقطاع الرياضة والمنتخبات الوطنية وكافة الأندية الرياضية في كل المناطق الليبية.

الدبيبة يتابع سير أعمال صيانة وتطوير ملعب طرابلس #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يتابع سير أعمال صيانة وتطوير ملعب #طرابلس الدولي. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢٧ يناير ٢٠٢٤