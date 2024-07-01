«الدبيبة» يُجري زيارة تفقدية لبلدية زوارة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية إلى بلدية زوارة، وكان في استقبال الدبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء مجلس الأعيان والحكماء.

ورافق الدبيبة في زيارته وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيلي وزارتي العدل والثروة البحرية، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وعقد الدبيبة في بداية الزيارة، اجتماعا موسعا مع الأعيان ومسؤولي القطاعات التنفيذية وأعضاء المجلس البلدي.

وناقش الاجتماع، عددا من الملفات الخدمية، والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه المواطنين بالمدينة، وأهمها مشكلة انخفاض الجهد بالشبكة العامة للكهرباء، وتوفير مياه الشرب، واستكمال الأعمال النهائية بمستشفى زوارة، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية بمناطق الساحل الغربي.

ووجه الدبيبة بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات الشركة العامة للكهرباء وجهاز النهر الصناعي والشركة العامة للتحلية، وضرورة إنجازها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

كما أكد الأعيان على ضرورة تنظيم العمل في كل المنافذ البحرية والبرية، أهمها معبر رأس أجدير الحدودي، وأن تتولى جهات الدولة الإشراف عليه وتشغيله وتسمية العناصر المؤهلة والمدربة للعمل به، لتسهيل الخدمة للمسافرين، والقضاء على المعاناة التي عاشها الليبيين في السنوات الماضية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.