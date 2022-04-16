«الدبيبة» يُجري زيارة تفقدية لجهاز الأمن الداخلي

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بزيارة إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في العاصمة طرابلس، رفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وكان في استقباله العميد لطفي الحراري رئيس الجهاز وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز.

وقام الدبيبة بجولة تفقدية لإدارات ومكاتب ديوان الجهاز، وعقد اجتماع موسع لمناقشة خطة الجهاز للعام 2022 ولمتابعة أعماله في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن من الأنشطة الهدامة والظواهر الإجرامية واحتياجاته.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له، على أهمية الدور المناط بالجهاز مثنيًا على ما قام به أفراده مؤخرًا مشددًا على تكاثف الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة للحفاظ على أمن الدولة.

بدوره أكد رئيس الجهاز على دور جهاز الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي حيث أشار إلى أن خطة الجهاز ستتركز خلال هذه الفترة على ملف الغداء والوقود بالقيام بمعالجات ستظهر نتائجها قريبًا.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة خطة معالجة ملف تهريب الوقود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.