«الدبيبة» يُجري مباحثات في إسطنبول حول التعاون الاقتصادي والسياسي

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مباحثات في مدينة إسطنبول التركية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمتابعة التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.



وقدم الدبيبة في مستهل اللقاء، الشكر لدولة تركيا على دورها في أحداث كارثة مدينة درنة ومساهمتها الفنية، وتقديم الدعم في عدة مجالات مشيداً بدور فرق الإنقاذ وانتشال الجثث.

بدوره أكد أردوغان استعداد تركيا للمساهمة في إعادة الإعمار لبلدية درنة والبلديات المجاورة في كل المجالات، والاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع مثل هذه التداعيات.

كما تم الاتفاق على زيادة التعاون في مجالات التدريب العسكرية، والرفع من كفاءة عناصر الجيش الليبي.

و تم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين.

كما كلف أردوغان وزير الطاقة التركي للمشاركة في مؤتمر الطاقة الليبي المزمع عقده في نوفمبر القادم بالعاصمة طرابلس؛ بمشاركة عدد من الدول والشركات العالمية.