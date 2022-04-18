«الدبيبة» يُجري مباحثات في الجزائر

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين ، رفقة عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي، إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في لقاء موسع حضره من الجانب الليبي رئيس المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وشؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب الجزائري رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والاتصال ورئيسي المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

وخُصّص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد تبون دعم الجزائر الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

من جانبه أكد الدبيبة استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبا بالمراحل الانتقالية التي يتم صناعتها بالتزوير بهدف إطالة الأزمة الليبية، وفق قوله.

هذا وسلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب لإجراء الانتخابات، حيث تضمن الخطة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الانتخابات، وكذلك الرؤية العامة بهذا الشأن التي تتطلب دعما إقليميا ودوليا لتنفيذها.

وأعرب الرئيس الجزائري عن تقديره لهذه الإجراءات، مؤكدا دعمه لهذه الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها، والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر داعما لاجراء الانتخابات في ليبيا.