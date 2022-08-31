«الدبيبة» يُجري مباحثات في مالطا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، جلسة مباحثات مع نظيره المالطي روبيرت أبيلا، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة فاليتا، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء البيئة إبراهيم منير، والثروة البحرية عادل سلطان، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة محمد بن عياد، ومن الجانب المالطي نائب رئيس الوزراء ووزراء الصحة والخارجية والاقتصاد والطاقة.



وتناولت المباحثات أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وشدّد الدبيبة على أهمية الدفع بمساعي التعاون بين البلدين وفق الرؤية التي تعمل بها الحكومة لإصلاح القطاع الصحي في ليبيا، وتحسين الخدمات، مؤكدا على دور مالطا في دفع التعاون بين البلدين من خلال دور السفارة المالطية في منح التأشيرات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا.