«الدبيبة» يُجري مباحثات في موسكو مع رئيس الوزراء الروسي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بالعاصمة الروسية موسكو، مباحثات مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، الذي أكد على دعم روسيا لاستقرار وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة تأكيده، على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية وطلب من الجانب الروسي الضغط على شركة “فاغنر” في هذا الأمر.

كما أكد الجانبان على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

وفي ملف مكافحة جائحة كورونا اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك” لليبيا.

وفيما يخص عمل اللجنة الليبية الروسية المشتركة اتفق الجانبان على تسمية وزير النفط محمد عون كرئيس مشارك للجنة مع نظيره وزير الطاقة الروسي.