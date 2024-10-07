«الدبيبة» يُخاطب محافظ المركزي بإلغاء ضريبة الدولار

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي بلقاسم عيسى، عدم تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن خفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، وإلغائها بالكامل.

وقال الدبيبة في خطاب لمحافظ المصرف: “بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2024م ، بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض، وحيث أن هذا يخالف أحكام القانون رقم (27) لسنة 2001م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، الذي حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، كما أنه جاء تعديلا لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه ونستغرب سرعة تنفيذه من قبلكم”.

وأضاف: “وباعتبار أن هذا القرار وانعكاساته المباشرة تؤثر سلبا في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة الوطنية، وعليه، ومن منطلق واجبات حكومة الوحدة الوطنية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن واحترما لأحكام القضاء وتغليبا للصالح العام فالأمر يقتضي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي الجميع الأغراض دون فرض الرسم المنوه عنه”.

هذا وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس، “القرار رقم (68) لسنة 2024م بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي”.