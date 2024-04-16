«الدبيبة» يُرحب بإحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الإحاطة تضمنت تأكيدا على أهمية الحفاظ على وحدة البلد، وعدم تعزيز حالة الانقسام في إشارته إلى خلق مسارات ومؤسسات موازية تؤدي إلى تقويض جهود حل الأزمة، وتحول دون الوصول بالبلد إلى الانتخابات عبر طاولة الحوار.

وأضاف الدبيبة: “وفي هذا الصدد أذكّر بموقفنا الثابت المتمثل في ضرورة تسريع الجهود للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على قاعدة دستورية عادلة، تضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو تمييز”.

وتابع: “كما أضمّ صوتي لما ذكره السيد باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات من تعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبل بلدنا، وأشاركه أن حالة السخط والغضب العام بشأن زيادة الضريبة على النقد الأجنبي ما زالت قائمة، وأجدد دعوتي إلى الإسراع في إلغائها وعدم تحميل المواطن تكلفة الإنفاق الموازي المنفلت”.