«الدبيبة» يُشارك في الإطلاق التجريبي لمنظومة توزيع الوقود ومنع تهريبه

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء بالحكومة، في ورشة العمل المُخصصة للإطلاق التجريبي لمنظومة توزيع الوقود ومنع تهريبه، التي أعدها الباحث محمد عامر، بمشاركة شركة النماء للاستثمارات النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط.

وقدم الباحث عرضا ضوئيا، حول المنظومة والدراسة الميدانية، التي أجراها على عدد من المحطات ببلدية سبها، والإيجابيات التي حدثت فيها والتحديات المختلفة في التطبيق، والجهات المُستهدفة بالتنفيذ فنيا وإداريا.

وفي مداخلته، أكد الدبيبة حرصه على المشاركة في إسهامات الشباب الليبي في القضايا المجتمعية، مشيرا إلى أهمية هذه المنظومة في ظل جهود الحكومة لتنظيم توزيع الوقود ومحاربة التهريب بكل أنواعه، موجها بضرورة أن تشمل المنظومة كافة الجهات المستفيدة من المحروقات، ومنها الشركة العامة للكهرباء بهدف ضبط احتياجاتها.

الإطلاق التجريبي لمشروع المكافحة الإلكترونية لمنع #تهريب_الوقود رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يحضر "الإطلاق التجريبي" لمشروع المكافحة الإلكترونية لمنع #تهريب_الوقود. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤