«الدبيبة» يُشدّد على توحيد الجهود لتنظيم العمل بمعبر رأس إجدير

شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل بمعبر رأس إجدير الحدودي مع تونس وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لمتابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المعبر الحدودي رأس إجدير.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي، ومعاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة.

وقدم معاون رئيس الأركان العامة، موقفا حول زيارته إلى المعبر أمس الثلاثاء، والوضع الأمني والترتيبات المتعلقة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، مؤكدا الجاهزية الكاملة في كافة الجوانب الأمنية.

واستعرض مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، أعمال التطوير والصيانة لمكونات المنفذ، مؤكدا استكمال المباني الأساسية بالمعبر لانطلاق العمل واستمرار باقي الأعمال الأخرى.

كما أكد وزير الداخلية المُكلف خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية بكافة مكوناتهما من أجل تنسيق الجهود لتنظيم العمل داخل المعبر.

هذا وأكد الحاضرون الجاهزية لافتتاح المنفذ بعد إنجاز كافة الأعمال، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.