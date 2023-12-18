«الدبيبة» يُشدّد على ضرورة الاهتمام ببلديات الجنوب

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم، مع عدد من المكونات الإدارية ببلدية سبها، الأوضاع الخدمية بالمدينة.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع عميد بلدية سبها بلحاج علي بلحاج، ورئيس جامعة سبها مسعود الرقيق، ومدير عام مركز سبها الطبي حسين أبو زهو، وعدد من مديري القطاعات الخدمية بالمدينة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومدير عام جهاز الإسكان والمرافق محمود عجاج.

واستمع الدبيبة لأهم المشاكل التي تواجه المدينة، وأكبرها مشكلة الصرف الصحي، إلى جانب الاحتياجات الأساسية لجامعة سبها ومركز سبها الطبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

بدوره أكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، أن الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي سبها بسعة 30 ألف متر مكعب، استُكملت وصادق عليها ديوان المحاسبة، وسينطلق المشروع مطلع يناير القادم، وستكون مدة تنفيذه 18 شهرا إلى جانب محطات الضخ بالمدينة.

كما أكد تاكيتة أن الجهاز سيشرع في تنفيذ 19 مدرسة جديدة ضمن مدارس المستقبل بسبب الاكتظاظ بمدارس المدينة ووجود كثير من المدارس المتهالكة.

هذا وشدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الاهتمام ببلديات الجنوب وإعطائها الأولوية في خطة عودة الحياة، خاصة في مشروعات الصرف الصحي والمرافق التعليمية والصحية.

كما وجه الدبيبة بعقد اجتماعات فنية بين البلدية والأجهزة التنفيذية لمتابعة برنامج المشروعات المعتمدة ضمن خطة (عودة الحياة).