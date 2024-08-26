«الدبيبة» يُشدّد على عدم السماح بإقفال الحقول النفطية

شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد على ضرورة متابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة وإحالته إلى جهات الاختصاص، حسب وصفه.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده اليوم الاثنين، مع وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، لبحث عدد من ملفات وزارة النفط والغاز.

واستعرض عبدالصادق خطة الوزارة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج وتفعيل الاتفاقيات العالمية بشأن الاستكشاف والتطوير، وتطوير آلية العمل بشركة البريقة لتسويق النفط.

بدوره أكد الدبيبة على ضرورة المتابعة من أجل تنفيذ الخطة المعتمدة لزيادة الإنتاجية في النفط والغاز، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أعلنت اليوم، حالة القوة القاهرة، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ حتى إشعار آخر.