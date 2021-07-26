«الدبيبة» يُشرف على توقيع اتفاقية تطوير الشبكة الوطنية للتراسل

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، على توقيع اتفاقية رائدة لتطوير الشبكة الوطنية للتراسل بين شركة هاتف ليبيا للشركة الليبية القابضة للاتصالات مع شركة “انفنيرا” الأمريكية.

ويهدف المشروع بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الأعمال بكفاءة عالية.

ووقع الاتفاقية المهندس محمد بالراس على رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، وديفيد هيرد المدير التنفيذي لشركة “انفنيرا” الأمريكية.

وحضر مراسم التوقيع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وكيل وزير الخزانة الأمريكي إيريك ماير، ومن الجانب الليبي وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، والمبعوث الخاص للحكومة إلى الولايات المتحدة محمد الضراط.

واعتبر رئيس الحكومة أن توقيع الاتفاقية اليوم يعتبر خطوة قوية في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الليبية الأمريكية، كما أنها تعزز الثقة في “أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو تكامل مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية للجميع، يحظى من خلالها المواطنين بفرص متساوية”.

من جانبه أثنى السفير الأمريكي على توقيع هذه الاتفاقية وقال، إن الولايات المتحدة ستظل داعما رئيسيا لليبيا في كل المجالات وتسعى لأن تكون شريك اقتصادي قوي، و”نرى بأن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بما في ذلك الأمريكية منها بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية، ونقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر”.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشرف على توقيع هاتف ليبيا لإتفاقية تطوير الشبكة الوطنية للتراسل مع شركة انفنيرا… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٢٦ يوليو ٢٠٢١