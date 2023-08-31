«الدبيبة» يُشيد بأجهزة الأمن لتعاملها المهني مع محاولات التخريب

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بأجهزة الأمن لتعاملها المهني مع محاولات التسلل والاختراق لجر البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة.

جاء ذلك ضمن كلمته بالاجتماع الوزاري السابع لعام 2023، والذي عُقِد اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس.

ونقلت منصة “حكومتنا” عن الدبيبة قوله، إن “حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه، ولكننا سنقف بقوة لا تهاون فيها لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الليبيين وسلامتهم”.

وأضاف “الدبيبة” أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط العديد من المحاولات التخريبية، من خلال عملها المهني والانضباطي.

وأكد “الدبيبة” أن الحكومة لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وستتصدى بكل حزم لكل من يسعى إلى ذلك.