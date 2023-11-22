«الدبيبة» يُشيد بالمساعي القطرية المصرية لإنجاز هدنة في غزة

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المساعي القطرية المصرية لإنجاز هدنة إنسانية لإغاثة أهالي غزة.

وشدد الدبيبة على الموقف المشترك من الحرب على القطاع، وضرورة تضافر الجهود العربية في هذا الاتجاه، وصولا إلى إيقاف كامل للعدوان الظالم.

وأعلنت دولة قطر، في وقت سابق، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.