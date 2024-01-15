«الدبيبة» يُصدر قراراً بشأن تنظيم العمل بالمنافذ

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مساء اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.



وأفادت منصة “حكومتنا” بأن الاجتماع يأتي لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية العاملة.

وأوضح الشهوبي بأن اللجنة عملت على تنظيم العمل داخل كافة المنافذ إداريا وأمنيا.

بدوره أكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم 21 لسنة 2024 بشأن تنظيم المنافذ.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:

مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية

مصلحة الجمارك

جهاز الأمن الداخلي

جهاز المخابرات العامة

إدارة الاستخبارات العسكرية – إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشركة العسكرية

هيئة السلامة الوطنية

إدارة المراسم العامة

وبموجب المادة الثانية من القرار، تُلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تُلغى كل التكليفات الصادرة في هذا الشأن.