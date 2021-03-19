«الدبيبة» يُطالب النائب العام بالتحقيق في جثث بنغازي

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من النائب العام، فتح تحقيق بشأن الجثث التي وُجِدت مرمية في مدينة بنغازي.

وأعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الداخلية للتعامل مع الحادثة.

وأعرب الدبيبة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن مواساته وتعازيه لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم ببنغازي يوم أمس.

وشدّد رئيس الحكومة على أن مثل هذه الأحداث لن تتكرر مرة أخرى، والتسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا.

كل المواساة والتعازي لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم بالأمس بمدينة بنغازي.

لا يمكن لمثل هذه الأحداث أن تتكرر مرة أخرى والتسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا

أعطيت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية للتعامل مع هذه الحادثة وطلبت من النائب العام فتح تحقيق بالخصوص — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 19, 2021

وأعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية، عن عثورها على 10 جثث، 8 منها عُثِر عليها في منطقة الهواري، بينما عُثِر اليوم الجمعة على جثتين على شاطئ البحر غرب بنغازي.

واستنكرت المنظمة وأدانت بأشد العبارات هذه الجرائم المروعة التي تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الإنسانية، التي تتكرر باستمرار دون أي رادع أو محاسبة من الجهات المسؤولة في بنغازي، بحسب المنظمة.

كما أعربت منظمة رصد الجرائم، عن بالغ قلقها إزاء محاولات طمس وإخفاء آثار الجريمة من قِبل السلطات في بنغازي.

رصدنا صباح اليوم الجمعة 19 مارس 2021 العثور علي جثتين إثنين مجهولة الهوية مقيدة الايدي للخلف وعليها اثار رصاص في الرأس… تم النشر بواسطة ‏رصد الجرائم الليبية – Libyan Crimes Watch‏ في الجمعة، ١٩ مارس ٢٠٢١

رصدت منظمتنا يوم الأمس الخميس 18 مارس العثور على ثمانية جثث مجهولة الهوية مقيدة وعليها آثار رصاص بمنطقة الهواري بنغازي، وتم نقلهم من قبل الكتيبة 155 الى مركز بنغازي الطبي وسط تكتم وتشديدات أمنية.



3.1 pic.twitter.com/C7Td8TB3nl — Libyan Crimes Watch (@LibyanCW) March 19, 2021