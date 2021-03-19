«الدبيبة» يُطالب النائب العام بالتحقيق في جثث بنغازي

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 19 مارس 2021 - 21:36 | آخر تحديث: 19 مارس 2021 - 21:45 نُشر: الجمعة، 19 مارس 2021 - 21:36
ليبيا
تويتر
الدبيبة: مثل هذه الأحداث لن تتكرر والتسامح معها أو التغطية عليها ذريعة لن يكون مقبولا

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من النائب العام، فتح تحقيق بشأن الجثث التي وُجِدت مرمية في مدينة بنغازي.

وأعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الداخلية للتعامل مع الحادثة.

وأعرب الدبيبة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن مواساته وتعازيه لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم ببنغازي يوم أمس.

وشدّد رئيس الحكومة على أن مثل هذه الأحداث لن تتكرر مرة أخرى، والتسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا.

وأعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية، عن عثورها على 10 جثث، 8 منها عُثِر عليها في منطقة الهواري، بينما عُثِر اليوم الجمعة على جثتين على شاطئ البحر غرب بنغازي.

واستنكرت المنظمة وأدانت بأشد العبارات هذه الجرائم المروعة التي تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الإنسانية، التي تتكرر باستمرار دون أي رادع أو محاسبة من الجهات المسؤولة في بنغازي، بحسب المنظمة.

كما أعربت منظمة رصد الجرائم، عن بالغ قلقها إزاء محاولات طمس وإخفاء آثار الجريمة من قِبل السلطات في بنغازي.

رصدنا صباح اليوم الجمعة 19 مارس 2021 العثور علي جثتين إثنين مجهولة الهوية مقيدة الايدي للخلف وعليها اثار رصاص في الرأس…

تم النشر بواسطة ‏رصد الجرائم الليبية – Libyan Crimes Watch‏ في الجمعة، ١٩ مارس ٢٠٢١

آخر تحديث: 19 مارس 2021 - 21:45
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