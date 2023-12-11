«الدبيبة» يُطلق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد_الدبيبة رسميا، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المعدة من وزارة التخطيط.

وخلال حفل الإطلاق، ألقى الدبيبة كلمة أشار فيها إلى أن ليبيا تتمتع بإمكانيات مختلفة في مجال الطاقة، تحتاج لإعداد إطار عام ينظمها، لتأتي الاستراتيجية الوطنية وتحقق هذا الهدف ، وتساهم في تنظيم وتطوير البرامج والمشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة.

وقدم فريق الاستراتيجية عرضا ضوئيا لملامحها، أوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاما دون انقطاع في الكهرباء باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية.

وتتوزع الاستراتيجية على 4 محاور، تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، والمبادرات الرئيسة والداعمة.

وقدمت الجهة المنظمة عرض فيديو مرئي يبين أهمية الإمداد الطاقوي النظيف، وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر وحيد، والتركيز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

الدبيبة يطلق " الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة " #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يطلق " الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة " في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((LPFM)) #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ١١ ديسمبر ٢٠٢٣