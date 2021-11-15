«الدبيبة» يُطلق مشروع القروض السكنية للشباب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنّ ملف الانتخابات يمر بمشكلة كبيرة والقوانين الانتخابية هي مفصلة على أشخاص معينين ولن يقبل بها الليبيون.

الدبيبة وخلال احتفالية لتأسيس المجلس الوطني للشباب، ذكر أنّه أكّد في مؤتمر باريس على ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وقوانين عادلة يتفق عليها الجميع تنتج برلمانا نزيها يخدم كل الليبيين.

وأعلن الدبيبة خلال كلمته، إعادة تفعيل منظومة دعم الزواج، وإطلاق مشروع القروض السكنية للشباب ومنح قطع الأراضي المجانية، وتوقيع مشروع إقرار منحة الطلاب بين وزارتي التعليم العالي والتقني والشركة الليبية القابضة للاتصالات.

وتابع الدبيبة أنّه سيتم الإعلان عن جدول مرتبات عادل موحد لكل فئات المجتمع، نهاية ديسمبر القادم، مشيرا إلى أنّ مشكلة ليبيا ليست في الأموال بل في الفساد وسوء الإدارة.

وعلى صعيد آخر، بيّن أنّ هناك مشوشون اتهموا وزيرة الخارجية بأنها أعادت فتح قضية لوكربي، مضيفا أنّه يجب محاسبة الذي تسبب في هذه القضية من الأساس وأهدر أموال الليبيين.

وطالب الدبيبة بفتح ملف لوكربي داخل ليبيا ضد من استغلوا أموال ليبيا لصالح تعويضات خارجية.