«الدبيبة» يُعزي «بن زايد» في ضحايا هجوم الحوثيين على الإمارات

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الذي نفذه الحوثيين على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، من بينها مطار أبوظبي.

الدبيبة وفي مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ذكر أنّ الاعتداءات التي استهدفت المنشآت في الإمارات تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكداً تضامنه ودعمه دولة الإمارات في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها وأمانها وسلامة أراضيها.

من جانبه، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن تقديره لريس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لمبادرته وما أبداه من مشاعر تضامن أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها.