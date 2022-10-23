«الدبيبة» يُعفي 4 وكلاء وزارات من مهامهم

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بإعفاء 4 وكلاء وزارات بحكومته من مهامهم.

وشمل القرار رقم (448) وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي صالح هدية، ووكيل وزارة الثروة البحرية لشؤون الثروة البحرية فرج سالم، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط المهدي محمد، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات علي سعيفان.

كما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارًا يمنع وزرائه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إجراء مؤتمرات أو لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي منه.