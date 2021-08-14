«الدبيبة» يُعلن عن انطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عن انطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي، مؤكداً إصداره تعليمات لوزارة الحكم المحلي بتفعيل أنظمة الرقابة الصحية.

جاء ذلك خلال مشاركته، مساء اليوم السبت، وزارة الحكم المحلي في إطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي تحت شعار “الإصحاح البيئي وقاية – صحة – سلامة”.

واستقبل وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة ورئيس جهاز الحرس البلدي وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة، رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المرافقين الذين التقوا بفريق الحملة، والذين قدموا عرضاً مرئياً حول تاريخ الإصحاح البيئي في ليبيا، وخطة الإدارة بعد نقل الاختصاصات للبلديات.

وفي كلمة ألقاها رئيس الحكومة، أكد فيها على ضرورة الاهتمام بالإصحاح البيئي وتفعيل مكاتبها بالبلديات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة، مثمنًا جهود وزارة الحكم المحلي المبذولة لتفعيل الإدارة المحلية.

من جانبه أوضح وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، في كلمته، أن هذه الزيارة تأكيد على الدور الذي قام به رئيس الحكومة لدعم الإدارة المحلية، من خلال نقل الاختصاصات وتفعيل دور البلديات ودعمها، وفق قوله.