«الدبيبة» يُعلن من موسكو أن هدف الحكومة هو انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية

أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، سبب مجيئه إلى موسكو، مشيرا إلى أول أهداف حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” عن الدبيبة قوله، خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: “بصفتكم قوة عظمى، تشاركنا مخاوفنا واهتماماتنا، لذلك جئنا إلى هنا لطلب المساعدة منكم في التغلب على هذا الانقسام وإنهاء هذه الحرب”.

وأضاف أن “ليبيا الآن على شفا التفكك، لذلك هدفنا الأول هو ضمان وحدة واستقرار وأمن وتنمية بلادنا”.

وأشار الدبيبة إلى أن الهدف الأول لحكومة الوحدة الوطنية هو انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في ليبيا.

هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، الذي يقوم بزيارة لروسيا.

ووفقا للكرملين، فقد تمت مناقشة مسألة التسوية في ليبيا بشكل مفصل، حيث رحب فلاديمير بوتين بتشكيل سلطات مركزية في البلاد لفترة انتقالية، التي من المقرر أن تحضر وتجري انتخابات وطنية نهاية العام.

وأكد البيان أنه، تمت الإشارة إلى استعداد روسيا لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية.