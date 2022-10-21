«الدبيبة» يُعلّق على تقاسم المناصب السيادية.. و«المشري» يرد: لا علاقة لك

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عقيلة صالح وخالد المشري إلى اعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، معتبرا أنّ تقاسم المناصب السيادية غير مقبول.

وأوضح الدبيبة أنّ اعتماد القاعدة الدستورية تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي، وأنّ الحديث عن مسارات موازية غير مقبول.

من جانبه غرّد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ردا على الدبيبة، قائلا: “كفى بيعا للأوهام للشعب، عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة”.

وأضاف المشري في ردّه على الدبيبة أنّه “لا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك في الحكومة”.