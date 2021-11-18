«الدبيبة» يُقدم إقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، بمكتبه في طرابلس، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة ومتابعة بعض الملفات والقضايا وكذلك تم عرض العراقيل التي تواجه عمل الهيئة.

من جانبه أعرب رئيس الحكومة، عن دعمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا على ضرورة تذليل الصعاب من أجل أن تقوم الهيئة بعملها على أكمل وجه وبحسب الإمكانيات المتاحة.

وفي ختام الزيارة، قام الدبيبة بملئ وتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به ولأفراد أسرته.