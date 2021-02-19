«الدبيبة» يُناشد الليبيين بدعم حكومته وطي صفحة الاقتتال

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى وقف الحروب والاقتتال بين الليبيين، مؤكدًا على الروابط الاجتماعية التي تربط الشعب الليبي ببعضه البعض شرقًا وغربًا وجنوبا.

جاء ذلك في كلمة له، خلال لقائه اليوم بعدد من حكماء ومشايخ بلدية طبرق في ختام لقائه مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وعدد من أعضاء المجلس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن الدبيبة قوله، إن حكومة الوحدة الوطنية ستركز على المشروعات التنموية والحالات الإنسانية في مختلف ربوع ليبيا، مناشدًا الليبيين إلى وقف القتال فيما بينهم.

ودعا رئيس الحكومة إلى طي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل، مناشدًا الليبيين إلى دعم حكومته ومؤازرتها باعتبارها حكومة وحدة وطنية لكل الليبيين.

وأكد على أنه سيُجري العديد من الزيارات إلى مختلف المدن الليبية في الشرق والرغب والجنوب.

ووصل إلى مطار طبرق الدولي اليوم الجمعة، رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، قادماً من العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية وعمداء بلديات البطنان .

وعقب وصوله إلى مقر مجلس النواب التقى برئيس مجلس نواب طبرف عقيلة صالح والنائب الثاني احميد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب وذلك لبحث آخر المستجدات وتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق عبدالله بليحق ، فقد عقد رئيس الحكومة عدد من اللقاءات مع السادة أعضاء مجلس النواب من كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، كما التقى رئيس الحكومة بعدد من المشايخ والأعيان وعمداء البلديات بالمنطقة.

وقال بليحق إن لقاءات اليوم تركزت حول آخر تطورات الأوضاع في البلاد وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة.